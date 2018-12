Em Manaus, 2ª Semana da Juventude conta com programação diversificada

Prefeitura de Manaus, prove Semana da Juventude com nova data em dezembro. | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus realiza a 2ª edição da Semana da Juventude entre os dias 11 e 16 de dezembro e promoverá discussões sobre as mobilizações ao Dia Mundial de Luta contra a Aids, que é celebrado neste sábado (1º).

O evento tem como tema "Viva Melhor Sabendo Jovem". O lançamento Semana da Juventude 2018 foi realizado no último dia 19 de novembro, no Les Artistes Café Teatro, Centro.

O Conselho Municipal de Juventude (CMJ) promove uma programação extensa e contará com mostras musicais, oficinas, mesas-redondas, debates que promove ações e reflexões sobre a prevenção combinada do HIV/AIDS. O encerramento será realizado com apresentação de esportes radicais com o "Encontro das Tribos", no dia 16 de dezembro, na Ponta Negra.

“Em busca de melhor atender o público jovem, resolvemos alterar a data da Semana da Juventude para que o maior número de pessoas possa participar. O novo período coincide com as férias da maioria dos estudantes e assim eles poderão participar da programação sem maiores problemas”, ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

Parceiro na realização da Semana da Juventude, o Coletivo Difusão realizará, pelo segundo ano consecutivo, o Festival Até o Tucupi. O festival busca valorizar as artes integradas e a promoção do intercâmbio cultural do Estado com outras regiões do país.

