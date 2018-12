'Rezar por todos' diz direção da Chapecoense após 2 anos da tragédia

| Foto: Reprodução

Manaus - O acidente com avião fretado pela Chapecoense completa dois anos nesta terça-feira (29). "Neste dia, todos nós devemos nos recolher e, no íntimo das nossas emoções e sentimentos, rezar por todos aqueles que se foram", disse em pronunciamento o atual presidente do clube Plinio David De Nes Filho.

Na madrugada do dia 28 para o dia 29 de novembro, o voo fretado da companhia aérea colombiana LaMia, que partiu de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com destino a cidade de Rionegro, na Colômbia. Mas antes de chegar ao aeroporto internacional José Maria Córdova, o avião caiu no vilarejo de Cerro El Gordo, matando 71 das 77 pessoas à bordo.

Entre os passageiros, 19 eram atletas da Chapecoense, além de 14 pessoas da comissão técnica que incluía o técnico renomado Caio Júnior, além de dirigentes, que tinha como principal nome, o presidente na época Sandro Pallaoro. Também morreram vinte jornalista no acidente. A tragédia é considerada uma das maiores da história do esporte.

Além do presidente do clube, diversas entidades esportivas se manifestaram sobre a data, como o atual campeão brasileiro Palmeiras, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Barlcelona, Flamengo, Corinthians, Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) Liverpool da Inglaterra, entre outros. "Vocês nunca andarão sozinhos e jamais serão esquecidos", escreveu o clube inglês em sua página oficial.



Grandes veículos de comunicação esportivos também lembraram o acidente, como ESPN e Esporte Interativo. Entre os vinte Jornalistas esportivos mortos estavam profissionais de renome como o cinegrafista da rede Globo Ari Júnior e o narrador da Fox Sports, Deva Pascovicci.



