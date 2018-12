Dos Anjos perde para Usman e se afasta de disputa por título

A luta foi realizada nesta sexta-feira (30) | Foto: Reprodução/YouTube

O brasileiro Rafael dos Anjos perdeu para o nigeriano Kamaru Usman por decisão unânime dos juízes (50 x 43, 49 x 45 e 48 x 47), em luta realizada nesta sexta-feira (30), pela divisão dos meio-médios (até 77,1 Kg) do UFC. O combate foi a atração principal do TUF Finale 28, evento organizado em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Com a derrota, Dos Anjos se afasta de uma possível disputa por um cinturão da categoria. O brasileiro, ex-campeão dos leves (até 70,3 Kg), venceu as três primeiras lutas que fez como meio-médio no UFC, mas já vinha de derrota para o norte-americano Colby Covington, em junho, em duelo que valia o título interino da divisão.

Especialista em derrubar adversários, Usman foi dominante no combate. O nigeriano encurralava Dos Anjos, que parecia não conseguir soltar seu jogo por causa da preocupação em não ir ao solo. O brasileiro perdeu a maior parte das trocas de golpes em pé e foi colocado de costas para o chão 12 vezes.

Faixa preta de jiu-jitsu, Dos Anjos até ensaiou aplicar uma kimura em Usman, no terceiro assalto, mas o nigeriano conseguiu se livrar do golpe. No último round, o brasileiro sofreu muito dano e apenas se defendeu nos minutos finais, evitando ser nocauteado.

Usman chegou a nove vitórias em nove lutas disputadas no UFC. O nigeriano é cotado para ser o próximo desafiante ao título meio-médio da organização, seja pelo cinturão linear, de Tyron Woodley, ou pelo interino, de Covington. Caso o Ultimate escolha promover um duelo entre os campeões, Usman poderá optar por esperar o vencedor do confronto ou aceitar outro adversário para não ficar inativo.

Leia mais:

Ronaldo Jacaré quebra tabu de brasileiros ao vencer Chris Weidman

Série inspirada na história de José Aldo é indicada ao Emmy