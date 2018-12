OCBAM realiza torneio esportivo e arrecada alimentos para instituições

Manaus - Com o objetivo de integrar profissionais, o Sindicato e Organização das Cooperativas no Estado do Amazonas (Sistema OCB-AM) realiza neste sábado (1º) e domingo (2), na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, o VII Torneio de Integração de Cooperativismo Amazonense. O evento conta com o apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Além da realização de diversas modalidades esportivas destinadas exclusivamente aos profissionais de cooperativas, o torneio também conta com a realização da IV Corrida da Cooperação do Amazonas, que é aberta ao público e já foram feitas mais de 150 inscrições.

A largada será às 17h deste sábado. Os interessados em participar poderão se inscrever até as 15h. A inscrição é gratuita, podendo ser realizada apenas com a doação de 5 kg de alimentos não perecíveis.

Os alimentos arrecadados serão divididos e doados para as instituições Lar São Vicente de Paula, Instituto Crianças da Amazônia, Centro Social Caminho Seguro e para a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa).

Para outras informações sobre o evento, entrar em contato por meio do telefone 99198-9086.

Programação

9h às 15h30 - Atividades esportivas entre os profissionais das cooperativas;

16h - Corridinha infantil (somente filhos de profissionais de cooperativas);

17h - IV Corrida da Cooperação (aberta ao público).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nadador tenta superar 'trauma com boto' em competição no AM

Vídeo: piloto alemã de 17 anos fratura a coluna na corrida de F3