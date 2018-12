Vasco empata na última rodada do Brasileirão e permanece na Série A

O Vasco se defendia bem e buscava espaço no contra-ataque, mas não conseguia encaixar | Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco da Gama

O Vasco encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro com um empate sem gols, neste domingo (2), diante do Ceará, no Castelão. Com o resultado, o Cruzmaltino terminou a competição na 16 colocação, com 43 pontos conquistados. O próximo compromisso do time será pelo Campeonato Carioca de 2019. As informações são do site do Vasco.

O jogo

O jogo começou com o Vasco tendo mais a posse de bola e o Ceará esperando o Cruzmaltino tomar a iniciativa para buscar um contra-ataque. Aos 10, Kelvin fez boa jogada pela esquerda e bateu fraco, encontrando Maxi López, que completou para o gol, mas estava impedido. O Vasco se defendia bem e buscava espaço no contra-ataque, mas não conseguia encaixar.

Aos 33, Andrey arriscou de muito longe, mas a bola foi sem direção. Dez minutos depois, Thiago Galhardo puxou um contra-ataque em velocidade e tocou em Maxi López. O argentino acabou errando o domínio e perdendo boa chance.

O segundo tempo foi mais aberto, com oportunidades para os dois lados. O Vasco criou uma logo aos cinco, em arrancada de Galhardo, que deu em Kelvin. O atacante tentou tabela com Maxi López, mas a defesa afastou. Aos 8, Caio Monteiro tentou cruzamento, novamente afastado pela defesa. Aos 24, Andrey puxou contra-ataque e serviu Marrony, que, na cara do gol, chutou para a defesa de Éverson.

Um minuto depois, escanteio cobrado a bola cruzou toda a área, mas ninguém conferiu. Aos 30, Marrony serviu Maxi, que tentou a finalização, mas a zaga do Ceará travou. O Vasco passou a controlar a posse de bola e a partida acabou mesmo num empate sem gols.

