Lutador de MMA Taffarel Brasil emociona alunos de escola em Manaus

Manaus- O lutador amazonense de Mixed Martial Arts (MMA) Taffarel Brasil Ribeiro, 24, emocionou os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Municipal Deputado Ulisses Guimarães, com a palestra “Superação Através do Esporte” nesta segunda-feira (3). O encontro reuniu mais de 1,2 mil estudantes no bairro Amazonino Mendes, zona Norte.

Morando há três anos no Rio de Janeiro, o amazonense faz parte da academia Paraná Vale Tudo (PRVT) conquistando três cinturões nacionais na categoria 70 kg. Taffarel Brasil faz parte de uma das melhores equipes, ao lado de lutadores como Priscila Cachoeira (Pedrita), Jéssica Andrade (Batistaca), entre outros atletas do MMA.

O lutador contou que o nome dele é em homenagem ao goleiro campeão na Copa do Mundo de 1994 pela Seleção Brasileira, pois a mãe dele começou a sentir as dores no parto na final entre Brasil e Itália. Taffarel Brasil disse que ficou feliz pelo convite da escola, mas principalmente pela oportunidade de passar um pouco da experiência dele de superação vinda pelo esporte.

“No Rio de Janeiro, me tornei um campeão, não apenas no octógono, mas fora para passar aos jovens de que quando queremos, nós conseguimos e basta acreditar. É isso que passei aos alunos, ou seja, de pensarem antes de entrar nesse meio da droga, porque na vida são dois caminhos (para quem se envolve com entorpecentes): a morte ou cadeia”, alertou.

Para o diretor da escola, Carlos André Alonso da Silva, foi enriquecedora a experiência, proporcionada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), de organizar e patrocinar a vinda do lutador amazonense para palestrar aos alunos, a respeito de sua experiência vivida no mundo do tráfico, e pela lição de como conseguiu se libertar do mundo do crime.

“Nós estamos visando o bem-estar dos alunos inseridos em uma comunidade bem complicada (considerada área vermelha). O Taffarel Brasil veio para contribuir com seu relato de vida, que os alunos entendam que não precisam entrar no mundo das drogas ou tráfico”, concluiu.

Lição

O aluno do 9º ano, Kevyn Syan Ribeiro, 16, assistiu atento a palestra do lutador de MMA. Para ele, é uma verdadeira lição que o amazonense passou para todos os alunos, saindo de uma situação difícil para vencer na vida.

“Como ele disse na palestra, foi envolvido nesse meio e hoje é um grande campeão. Ele é uma inspiração para olharmos e dizer ‘quero ser igual a esse cara, que um dia estava no nada e hoje está ganhando o mundo’. Foi muito bom mesmo”, avaliou.

Para a aluna do 8º ano, Bruna Vitória Brito Freitas, 13, a história do lutador amazonense que mora no Rio de Janeiro e venceu o trafico, é um exemplo a ser seguido por todos os alunos.

“Na minha família já tive um exemplo dessa situação. Foi difícil sair, mas como ele conseguiu serve como exemplo de como vencer na vida. Isso serve de alerta para não usar ou se envolver com droga”, finalizou.

