Barcelona goleia o Cultural Leonesa por 4 x 1, com gol de brasileiro

O Barcelona confirmou com facilidade a classificação para as oitavas de final da Copa do Rei ao passar pelo Cultural Leonesa com uma goleada por 4 a 1. No jogo de ida, o time catalão vencera por 1 a 0 e só fez a festa no Camp Nou nesta quarta-feira.

O brasileiro Malcom esteve entre os marcadores da noite. Além dele, Munir e Denis Suárez, duas vezes, marcaram para o time da casa. Señé descontou. Só que nem tudo deu certo para Malcom no jogo. O brasileiro deixou a partida com uma lesão no tornozelo direito e fará exames nesta quinta.

O estádio estava cheio apesar de ser um jogo de pouco apelo. Tudo por conta do chamado Dia do Sócio Solidário, um projeto no qual ingressos são doados às instituições de caridade. Segundo o Barça, foram 76.398 espectadores. Messi e Suárez assistiram ao jogo da arquibancada, inclusive.

O sorteio das oitavas de final da Copa do Rei será no dia 13 de dezembro. Já estão assegurados Valencia, Atlético Madrid, Sevilla, Villarreal, Real Valladolid, Espanyol, Getafe, Girona, Real Sociedad e Leganés.

Nesta quinta-feira, ainda jogam Melilla x Real Madrid, Racing x Betis, Sporting Gijón x Eibar, Lugo x Levante e Athletic Bilbao x Huesca.

