Tarciso 'Flecha Negra' morre aos 67 anos, em Porto Alegre

Tarciso "Flecha Negra" ex-jogador do Grêmio, morreu na madrugada desta quarta-feira (05), aos 67 anos em Porto Alegre. Ele lutava contra um tumor ósseo e estava internado no Hospital da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC).

O velório será na Câmara de Vereadores de Porto Alegre durante esta manhã e o sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim da Paz, a partir das 18h. O prefeito em exercício de Porto Alegre, Gustavo Paim – prefeito Nelson Marchezan Júnior está em Brasília –, declarou luto de três dias na cidade e determinou que as bandeiras do Paço Municipal fiquem a meio mastro.

José Tarciso de Souza nasceu em São Geraldo MG no dia 15 de setembro de 1951, coincidentemente mesmo dia e mês da fundação do clube que amava. Ele começou sua carreira em 1970 defendendo o América-RJ e chegou ao Olímpico três anos depois para se tornar o jogador que mais vestiu a camisa do Grêmio: foram 721 jogos com 226 gols marcados.

Tarciso é o segundo maior goleador da história do Tricolor ficando atrás apenas de Alcindo, o "Bugre". Neste período, ele conquistou o Mundial e a Libertadores de 1983; o Brasileiro de 1981; e os estaduais de 1977, 1979, 1980, 1985 e 1986, seu último ano no Tricolor. Chegou a disputar oito jogos pela Seleção Brasileira, marcando um gol.

Após encerrar a carreira de jogador, abriu sua própria escolinha de futebol onde exercia diversos trabalhos sociais. No início dos anos 2000, Tarciso decidiu investir na carreira política, sendo eleito vereador pela primeira vez em 2008 e reeleito em 2012 e 2016.





