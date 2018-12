Vídeo:Em luta eletrizante Felipe Lima fatura cinturão no Amazon Talent

Manaus - O cinturão dos pesos-galos do Amazon Talent tem um novo campeão. O talento de Coari, Felipe “D`ouro” Lima venceu Eurides Bandeira de Manaus, na noite desta quarta-feira (6), em uma luta eletrizante no octógono do Versalles Eventos, no bairro da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, com casa cheia. A noite reservou ainda um nocaute fulminante no card preliminar, de Almir Xerox em cima de Anderson “Choque” Santos.

Com início às 20h, o evento que chegou a sua décima edição, tinha dez lutas programadas, sendo as duas últimas e principais por disputa de cinturão. Além da luta principal entre D’ouro e Bandeira, pela categoria dos pesos-galos, Lucas “The Talent” Almeida enfrentaria Zairo Garcia, na disputa pelo cinturão dos pesos-penas (até 66 kg), mas Garcia não bateu o peso o cinturão foi dado a Lucas Almeida.

Marcelo Pontes venceu Daniel Soares por decisão unânime | Foto: Márcio Melo

Todas as lutas tinham previsão de durar três rounds, mas Almir Xerox tratou de adiantar o final do confronto com Anderson “Choque” Santos, ao nocautear o adversário com um golpe inesperado. Santos ficou desacordado ainda por alguns minutos, mas com a ajuda médica conseguiu se recompor.

O organizador do evento Sammy Dias avaliou disse que o Amazon Talent promete para o próximo ano. “Fico feliz de ser uma ferramenta de poder interagir com esses atletas e dar um pouco de trabalho para eles. Como vocês puderam ver o evento foi um sucesso e ano que vem tem mais novidades ainda”, completou.

Felipe Lima encaixou mata leão em Eurides Bandeira | Foto: Márcio Melo

Luta principal



Após a entrega do cinturão para Lucas Almeida, por conta de seu adversário não bater o peso e não comparecer no evento foi dada continuidade para última luta. O relógio já marcava 0h15 quando o locutor Neto Cavalcante chamou primeiro por Eurides Bandeira e em seguida anunciou Felipe Lima para o confronto principal.

Com um começo em ritmo intenso, porém equilibrado, o primeiro round teve uma breve vantagem de Bandeira, com golpes pesados e maiores iniciativas na luta. Após o intervalo, D`ouro tomou as rédeas da luta com mais agressividade, conseguindo encaixar golpes importantes, como um ganho de direita em Bandeira.

| Foto: Márcio Melo

No último e definitivo round, a luta que aquela altura era bastante complicada e pesada para os dois atletas, encaminhava para o equilíbrio novamente, mas foi quando D’ouro levou Bandeira para o chão e encurralando e imobilizando o adversário na tela, castigou até próximo do fim, momento em que Bandeira não suportou a pressão de um mata leão e bateu.



Com mais essa vitória, Felipe Lima completa um cartel de sete lutas invicto, se firmando de vez como uma das maiores promessas do MMA amazonense do momento. “Vim de muito de longe de Coari, atrás do meu sonho, sou muito grato a Deus por essa oportunidade e também as pessoas que me acompanham. O moleque é muito duro, mas graças a Deus treinei bastante”, disse Felipe.

Felipe "D'ouro" Lima faturou o cinturão dos pesos-galos do Amazonas Talent | Foto: Márcio Melo

