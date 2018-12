Campeonato de Futebol Society movimenta 25 equipes em Manaus

Manaus - A 1ª Copa de Futebol Society da comunidade Águas Claras, na Zona Norte de Manaus, movimentou 25 equipes de todas as áreas da cidade. Após mais de um mês de competição, o torneio chegou na sua reta final na noite desta sexta-feira (7). Os jogos da semifinal e final foram realizados no mini ginásio, localizado na rua Centro Rosas. O espaço leva o nome do empresário Miguel Arcanjo, um dos organizadores do campeonato.

“Tivemos nossas dificuldades, mas foi prazeroso proporcionar esse torneio, que foi um diferencial na cidade. Times de mais de dez bairros participaram, foi bem aceito. O campeonato foi bem competitivo, mas o que vale é a participação. Temos a intenção de realizar o próximo campeonato no meio do ano que vem”, disse o empresário.

A segunda vaga da final foi disputada pelos times "Amigos do Ronaldo" e "Amigos do Nenê". | Foto: Daniel Landazuri

No primeiro confronto da seminal, o time "Amigos do Alexandre" conquistou uma das vagas da final depois de vencer o "Amigos do Pitbull". O placar foi de 8 a 7. A segunda vaga da final foi disputada pelos times "Amigos do Ronaldo" e "Amigos do Nenê".

O campeonato foi bastante aceito pelos moradores da comunidade que comparecem e lotaram a pequena arquibancada do ginásio.

"Foi um torneio que produziu interatividade entre os moradores. Foi legal e divertido, espero que seja o primeiro de muitos campeonatos", disse Luciano Zik, de 29 anos, que é um dos organizadores da competição.

O time vencedor do campeonato deve receber troféu e o prêmio de R$ 500. O segundo lugar será premiado com R$ 200 e R$ 100 para o terceiro colocado.

Leia mais

Vídeo: Em luta eletrizante Felipe Lima fatura cinturão no Amazon Talent

Tarciso 'Flecha Negra' morre aos 67 anos, em Porto Alegre