De virada, River vence Boca Juniors por 3 a 1 e fatura a Libertadores

Jogadores do River Plate ergueram a taça pela quarta vez na história do time | Foto: Reprodução/ Twitter Conmebol

O River Plate conquistou a quarta taça da Copa Libertadores ao derrotar o Boca Juniors neste domingo (9), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O Boca iniciou a rodada de gols da partida, quando o artilheiro Benedetto encaçapou a bola na rede adversária aos 43 minutos do primeiro tempo. Em contrapartida, o River empatou com gol de Lucas Pratto, aos 22 minutos do segundo tempo. Após o empate, o jogo foi para as prorrogações, onde Quintero e Pity Martinez fizeram gols, dando o título para o River Plate.

Após empate de 2 a 2 no estádio La Bambonera, o jogo da final estava marcado para o dia 24 de novembro, no Monumental, sede do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina, mas foi adiado após problemas envolvendo torcedores - que arremessaram pedras em ônibus da delegação do Boca.

Após a situação, o Boca pediu a suspensão do jogo de volta e reivindicou o título, mas a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmenbol) decidiu pelo adiamento da partida. Pela primeira vez na história da competição, a final ocorreu fora do continente Sul-americano. A partida foi realizada no estádio Santiago Bernabéu, sede do Real Madrid, na capital da Espanha, Madri.

Leia mais

Madri aumenta segurança para a final da Libertadores neste domingo

Barcelona goleia o Cultural Leonesa por 4 x 1, com gol de brasileiro