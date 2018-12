Definidos os finalistas dos estaduais de futsal Sub-9 e Sub-11

Decisão do Sub-9 ocorre nesta segunda (10), enquanto a final do Sub-11 será em janeiro de 2019 | Foto: Emanuel Siqueira

Manaus - As semifinais dos Estaduais do Sub-9 e Sub-11 foram realizadas na manhã deste domingo (9), na quadra de esportes Thomé Medeiros, no bairro do São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Na primeira semifinal do Sub-9, o Guerreirinhos venceu o PSC por 2 a 1, com gols de Kauê e Pedrinho, enquanto Edgar diminuiu para o time do técnico Pica-Pau. Na outra semifinal da categoria, o Barcelona Brasil A venceu o Barcelona Brasil por 7 a 0, com gols de Caíque (2), João Pedro, Marzo, Alex, Zayon e Bernardo.



Já na semifinal do Sub-11, o Guerreirinhos superou o PSC por 2 a 1, com gols de Sandro Filho e Thiago Machado. O time adversário descontou com Kleberson Ruan. Na segunda semifinal da categoria, a Escolinha do Santos bateu o Abrantes/EFA pelo placar mínimo. O gol da vitória foi marcado por Lucas Braga, cobrando falta, com contribuição de Gabriel “Lepo Lepo” – o camisa 10 fez o corta-luz na frente do goleiro.

Guerreirinhos e Barcelona Brasil A no Sub-9 e Guerreirinhos e Santos no Sub-11 são os confrontos decisivos dos campeonatos estaduais de futsal das duas categorias.



Decisão

A final categoria Sub-9 ocorre nesta segunda-feira (10), a partir das 19h, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada na rua Loris Cordovil, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A decisão do Sub-11 acontecerá em janeiro de 2019 devido a uma competição que os finalistas desta categoria participarão fora do Amazonas.

O campeonato é uma realização da Federação Amazonense de Futsal (FAFs) e além da partida entre Guerreirinhos e Barcelona Brasil A no Sub-9, após este jogo haverá a semifinal do Estadual Sub-17 Masculino, com confrontos entre Tuna Luso x E.E. Olga Falcone, às 20h, e Batista Canaã x Arsenal do Iranduba, às 21h.

