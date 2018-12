Workshop do handebol no Amazonas acontece neste sábado (15)

Manaus - A Escola Regional de Justiça Desportiva do Amazonas (ERJD-AM) realiza no próximo sábado dia 15 (sábado) o Workshop do Handebol. O evento que ocorre na sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM), a partir das 13h30, vai contar com palestras sobre a Organização da Justiça Desportiva, a Justiça Desportiva e a EPD, o atleta, o árbitro, a comissão técnica e a Procuradoria de Justiça.

O encontro aberto para toda a comunidade do handebol tem como objetivo orientar os profissionais do esporte e torcedores quanto aos procedimentos a serem inseridos pelo TJD-AM no Handebol do Amazonas.

As inscrições podem ser feitas no site do TJD-AM por meio deste link: <http://tjdam.com.br/site/cadastro/workshop-do-handebol/>.

Outras informações podem ser consultadas por meio do número (92) 3085-5656 ou e-mail tjd@tjdamazonas.com.

Leia mais:

Coari é o mais novo campeão amazonense de handebol adulto masculino

Atletas do AM conquistam 26 medalhas nos jogos escolares da Juventude

Definidos os finalistas dos estaduais de futsal sub-9 e sub-11