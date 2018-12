Ronaldinho Gaúcho entrega passaporte por desrespeitar Justiça

Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis cumpriram nesta terça-feira (10) a decisão da Justiça do Rio Grande do Sul de entregar os passaportes. A decisão foi proferida no dia 31 de outubro, mas por estarem de viagem pela Ásia, Europa e África, a dupla ainda não havia cumprido a determinação.

A punição veio após Ronaldinho e Assis ignorarem sentença judicial de 2014, por construírem uma ponte e improvisar um riacho em terreno de proteção ambiental permanente. O local fica atrás de uma residência da família em Porto Alegre (RS), na região do lago Guaíba.

A sentença do tribunal no Rio Grande do Sul era de retenção da carteira de motorista ou do passaporte, mas a dupla estava cumprindo agenda com patrocinadores fora do Brasil, e retornaram também por força de compromissos comerciais, com empresas.

Segundo o Ministério Público, entre os agravantes estão fatos de que os dois ignoram por anos as intimações enviadas, e ainda se utilizaram de serviços da Defensoria Pública, instituição voltada para atender pessoas sem condições de pagar advogados, o que causou irritação ao MP.

