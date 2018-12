Clássico Fla x Flu no Sub-17 é adiado; entenda por quê

Laudo da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF, feito a partir dos relatos do departamento médico e de exames apresentados pelo Flamengo, constataram a gravidade da situação | Foto: Divulgação





A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que a partida entre Flamengo e Fluminense prevista para acontecer nesta terça (11), às 21h30, no Maracanã, valendo pela final da Copa do Brasil Sub-17, foi adiada por motivo de força maior.

Segundo relatório apresentado pelo Clube de Regatas do Flamengo, a equipe foi acometida por um surto de caxumba, impossibilitando os atletas de se apresentarem para o confronto. O fato já era de conhecimento público, mas o quadro se agravou no último dia tendo atingido um número muito elevado de atletas do elenco.

Laudo da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF, feito a partir dos relatos do departamento médico e de exames apresentados pelo Flamengo, constataram a gravidade da situação, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto pelo risco à integridade física dos atletas.

A partida entre as duas equipes fica remarcada para o dia 21 de dezembro, às 20h, no Estádio Maracanã.

A CBF agradece o apoio da FERJ e a compreensão dos clubes, dos torcedores e das emissoras de televisão detentoras dos direitos de transmissão.

