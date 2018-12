Brasileiros marcam e PSG passa em primeiro no Grupo C

Neymar marcou o segundo gol dos francês no confronto decisivo do Grupo C | Foto: Reprodução

São Paulo (SP) - O Paris Saint-Germain contou com uma grande contribuição dos seus jogadores brasileiros para assegurar a primeira colocação do Grupo C da Liga dos Campeões. Diante do Estrela Vermelha, em Belgrado, na Sérvia, o atacante Neymar e o zagueiro Marquinhos anotaram um gol cada um para contribuir com a vitória por 4 a 1 dos franceses.



O triunfo, que teve ainda tentos de Cavani e Mbappé, além de um de Gobeljic como o de honra do time da casa, deixou os parisienses com 11 pontos conquistados, dois a mais do que Liverpool e Napoli. Na disputa pelo segundo lugar, os ingleses asseguraram passagem ao derrotar os italianos por uma 1 a 0 em Anfield, gol do egípcio Salah, ainda na etapa inicial. O Napoli jogará a Liga Europa como prêmio de consolação.

Lucas Moura saiu do banco para dar classificação ao Tottenham | Foto: Reprodução

O primeiro tempo na Sérvia mostrou um PSG muito bem postado no gramado e disposto a apostar na pressão para sufocar o adversário. Ainda que o rival mantivesse sempre ao menos nove jogadores atrás da linha da bola, o time francês conseguiu abrir o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Incrivelmente rápido, Mbappé partiu para cima da marcação, colocou na frente e cruzou rasteiro para Cavani empurrar para a rede.



O tento fez com que o time da casa tentasse sair mais para o jogo, buscando bolas estivadas ao ataque para aliviar a pressão adversária. O problema é que essa mudança deu mais campo de jogo para os visitantes, que logo aproveitaram. Lançamento de Mbappé para Neymar. No mano a mano com o lateral, o brasileiro passou com facilidade, ameaçou chutar, deixou o goleiro no chão e fez o segundo.

O 2 a 0 durou até o intervalo, com os sérvios voltando a campo tentando uma blitz em busca do empate. O ímpeto deu certo aos 11 minutos, quando Gobeljic chutou de primeira após bola cair na segunda trave e Buffon tomou um gol que não costuma tomar. A felicidade não persistiu durante muito tempo, porém: aos 29, Marquinhos aproveitou falta cobrada por Bernat e cabeceou no ângulo para ampliar.

Com o placar já decidido, os visitantes ainda usaram os minutos finais para aplicar a goleada. O goleiro sérvio saiu jogando erradamente, Neymar ficou com a sobra no meio-campo e acionou Mbappé com belo passe. O jovem francês chutou cruzado, entre as pernas do arqueiro, e deu números finais ao duelo.

Barcelona

Com um time misto em campo – Messi iniciando a partida no banco de reservas e Luis Suárez sequer sendo relacionado -, o Barcelona recebeu o Tottenham no Camp Nou. Melhor para os ingleses, que lutavam para garantir a classificação no Grupo B da competição: placar de 1 a 1, com gols de Dembélé, em favor dos donos da casa, e o brasileiro Lucas Moura, para os visitantes.

Com o empate, os Spurs conseguiram o avanço para as oitavas da Champions. Isso porque no outro jogo do grupo, a Inter de Milão sofreu, mas conseguiu empatar com o PSV por 1 a 1 – no entanto, o ponto marcado acabou por não ser suficiente para os italianos, que disputarão a Liga Europa em 2019.

Tal chave da Champions terminou com o clube blaugrana na liderança, com 14 pontos e campanha de quatro vitórias e dois empates.

O Tottenham acabou a primeira fase em segundo, com oito pontos, mesma marca da Inter de Milão. Entretanto, os ingleses levavam vantagem no critério de desempate (confronto direto), devido ao gol marcado fora de casa diante dos nerazzurri.

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid esteve longe de jogar bem contra o Club Brugge, no Breydel Stadium. Não à toa, ficou apenas no empate sem gols em uma partida ruim e de poucas emoções. Com o resultado, os Colchoneros perderam a liderança do Grupo A. Isso porque o Borussia Dortmund bateu o Monaco, fora de casa por 2 a 0 e assegurou a ponta da chave, com os mesmos 13 pontos do time de Simeone.

Os alemães assumiram a liderança, graças ao confronto direto, pois no primeiro confronto, golearam por 4 a 0. Quando visitou os espanhóis, perderam pelo placar de 2 a 0. Agora, o time da capital espanhola enfrentará nas oitavas de final um dos líderes dos outros grupos.

Em uma partida com três pênaltis e um quarto não marcado que mudaria o cenário da partida, o Porto venceu o Galatasaray por 3 a 2 na partida de encerramento do grupo D, na Turk Telekom Arena. Felipe, Marega e Sérgio Oliveira fizeram os gols da vitória, enquanto Feghouli e Derdiyok anotaram os tentos dos mandantes.

Com o resultado e a vitória do Schalke 04 por 1 a 0, com gol de Schopf, sobre o Lokomotiv Moscou, o time turco garantiu vaga na Liga Europa ao terminar em terceiro lugar com quatro pontos, enquanto os russos ficam na lanterna do grupo com três pontos.

O Dragão, que já estava garantido como líder, chegou a 16 pontos e os alemães, que também estavam garantidos nas oitavas de final, terminam a fase de grupos com 11 pontos.