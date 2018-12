Juventus e Manchester United buscam liderança do grupo H

Pelo grupo H da Liga dos Campeões, a Juventus, líder com 12 pontos, tem que ganhar do Young Boys, lanterna e já eliminado com um ponto, na Suíça, para assegurar a primeira posição da chave. A partida será às 16h (horário de Manaus) desta quarta-feira (12).



Se tropeçar, o time italiano vai torcer para o Manchester United, segundo colocado com dez pontos, não ganhar no Mestalla, em Valencia, na Espanha. Os valencianos, com cinco pontos, jogarão a Liga Europa em 2019.

“A Liga dos Campeões está mais competitiva agora do que no passado. Esse ano, existem muitos times que têm a possibilidade de ir longe. A única fase que pode ser mais fácil é a de oitavas de final, mas isso só vai acontecer se terminarmos em primeiro no grupo”, contou o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, antes do duelo contra os suíços.

Segundo o regulamento, as equipes se enfrentam dentro de seus respectivos grupos em turno e returno e ao fim os dois primeiros colocados de cada chave se garantem nas oitavas de final, enquanto que o terceiro colocado, como prêmio de consolação, vai jogar a Liga Europa.

Cumprir tabela

Já confirmado como líder do grupo G, o Real Madrid encerra a sua participação na fase de grupos da Liga dos Campeões recebendo o CSKA Moscou, da Rússia, nesta quarta-feira, às 13h55 (de Manaus), no Santiago Bernabéu. Enquanto os merengues podem rodar o elenco, já que estão garantidos no primeiro posto, a equipe russa precisa de um resultado positivo para garantir o terceiro lugar do grupo e ir para a Liga Europa.

“Temos que respeitar a competição e nos empenhar ao máximo em busca de uma vitória, pois existem equipes interessadas em nosso resultado e queremos chegar em alta nas oitavas”, declarou Santiago Solari.

O brasileiro Vinícius Júnior, que só fez sete partidas na temporada e foi elogiado pelo comandante do Real Madrid, pode ganhar uma oportunidade no time titular. O lateral-esquerdo Marcelo pode retornar de lesão.

No outro jogo do dia, a Roma visita o Viktoria Plzen, no mesmo horário, na Doosan Arena. Os italianos estão confirmados nas oitavas de final da competição. Por sua vez, a equipe da República Tcheca precisa de uma vitória e ainda tem que torcer por um tropeço do CSKA para ir para a Liga Europa.

Pelo topo

Nesta quarta-feira, o Manchester City recebe o Hoffenheim, no Etihad Stadium às 16h (horário de Manaus), pela última rodada do grupo F da Liga dos Campeões. Os comandados de Pep Guardiola já estão com a vaga assegurada para as oitavas de final da competição. Os alemães não têm mais chances de classificação, mas sonham com Liga Europa.

Para a partida, os Citzens terão desfalques consideráveis, como os meias David Silva e De Bruyne, além do lateral Danilo e do atacante argentino Sergio Aguero. Guardiola deverá mandar a campo uma equipe mista. Assim, Gabriel Jesus ganhará uma oportunidade entre os titulares no comando do ataque.

Na coletiva que antecede o duelo, o espanhol destacou o problema dos desfalques. No entanto, outra pauta dominante foi o caso de racismo sofrido pelo atacante Sterling, na derrota para o Chelsea por 2 a 0.

“Nós temos 15 jogadores disponíveis. Então, eu não posso fazer muita (rotação). Nós estamos na próxima fase, o que é importante. Mas temos que tentar ganhar todos jogos para terminar em primeiro lugar. O racismo está em todo lugar. Todos os dias com imigrantes, refugiados, como nós os tratamos. Mesmo que nossos avós fossem refugiados, está em todo lugar”, afirmou o comandante.

Pelo lado do Hoffenheim, o time ainda sonha com uma vaga na Liga Europa. Para isso, terá que vencer o City e torcer para o Shakhtar Donetsk perder o duelo diante do Lyon, na Ucrânia. Caso consiga, será a segunda vez que a equipe alemã chegará ao torneio.

Fechando a rodada da chave, Shakhtar e Lyon se enfrentam em Kiev, brigando diretamente por uma vaga na próxima fase. Um empate garante os franceses nas oitavas de final. Se os ucranianos baterem os franceses, estarão nas oitavas de final.

Confronto direto

Nesta quarta-feira, Ajax e Bayern de Munique, que já estão classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, decidem apenas quem será o líder do grupo E. Com 13 pontos, os Bávaros jogam por um empate para garantirem o primeiro lugar da chave. Para os holandeses, somente os três pontos interessam. O duelo está marcado para às 16h (horário de Manaus), na Amsterdã Arena.

Mesmo com o time começando a se recuperar, pelo menos em termos de resultados, Niko Kovac continua sendo questionado, até porque a equipe está distante da liderança do Campeonato Alemão e não apresenta um futebol sólido.

Antes do duelo, o croata, em entrevista coletiva, fez elogios ao Ajax, que conseguiu um empate por 1 a 1 quando atuou em Munique. Além disso, quer minimizar os erros que sua equipe cometeu no primeiro encontro.

“Esta é uma equipe muito boa (o Ajax). Será uma partida interessante amanhã (hoje). Queremos ganhar este jogo e não repetir os erros que cometemos no primeiro confronto”, afirmou o treinador.

O outro duelo do grupo será entre Benfica e AEK. Os Encarnados já estão classificados para a próxima fase da Liga Europa. Os gregos, tentam não se despedir da chave sem nenhum ponto somado.

Leia mais:

Copa Libertadores Feminina em Manaus tem locais de jogos alterados

Coari é o mais novo campeão amazonense de Handebol Adulto Masculino

Copa Libertadores Feminina ganha Stand em Shopping de Manaus