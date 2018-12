Furacão decide contra o Junior Barranquilla para se consolidar

Com a expectativa de receber 40 mil torcedores e incendiar a Arena da Baixada em busca de um título inédito e reconhecimento, o Atlético Paranaense encara o Junior Barranquilla, da Colômbia, a partir das 19h45 (de Manaus), para saber quem conquistará a Copa Sul-americana. Na partida de ida, empate em 1 a 1, que deixa a disputa totalmente em aberto, já que uma vitória simples de qualquer um dos lados garante a taça.



Melhor campanha da competição, com oito vitórias em 11 jogos, melhor ataque, com 21 gols marcados, e apenas seis gols sofridos, além de um caldeirão fervendo, coloca o Furacão como virtual favorito para se consolidar no continente como ‘El Paranaense’. Porém, a força do adversário chegou a surpreender a ponto de a igualdade como visitante ter sido bastante comemorada.

O técnico Tiago Nunes, que conseguiu desde sua chegada à equipe principal construir uma filosofia de jogo sólida, recuperando alguns jogadores descreditados e fazendo uma mescla entre juventude e experiência, aparece como protagonista da decisão. E deverá ter força máxima em campo para tentar escrever seu nome na história do futebol brasileiro. Única dúvida, o atacante Pablo, com um desconforto na panturrilha, fez tratamento intensivo e deve ir para o jogo. Rony fica de sobreaviso.

Com contrato renovado por mais uma temporada, o mais experiente jogador do clube, com título de Libertadores da América em seu currículo, Lucho González sabe o significado da decisão e promete um grupo determinado durante os 90 minutos na busca pelo título. “Vamos entregar tudo o que temos e mais um pouco, porque sabemos que podemos ficar na história do clube. É o que esse grupo quer. Muitas vezes, você se prepara para o jogo de uma maneira e nem sempre sai como o planejado. Mas coração e entrega não podem faltar”, avaliou.

O Junior chegou a decisão com moral, já que passou por três equipes argentinas, Lanús, Colón e Defensa Y Justicia, além do o rival Santa Fe. Além dos resultados, as boas apresentações do time, que também se destaca no campeonato nacional, chamaram a atenção. A equipe, que desembarcou no domingo em solo paranaense, pode reconhecer e admirar o palco da partida e treinar no CT do Caju.

Para reforçar o time na grande decisão, a principal estrela, o atacante Téo Gutiérrez foi liberado pela Conmebol após cumprir uma partida de suspensão pela expulsão diante do Santa Fe, está confirmado. O lateral-esquerdo Fuente, outro que ficou de fora na ida, pode ser a outra novidade entre os titulares.

