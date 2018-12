Manaus FC oficializa chegada de atacante Assisinho, do Ceará

O Gavião do Norte acertou a contratação de Assisinho, jogador que se destacou vestindo as camisas de Ceará e Fortaleza | Foto: Janailton Falcão/Manaus FC

Manaus - A busca por mais um atacante para compor o elenco para a temporada 2019 chegou ao fim no Manaus FC. O Gavião do Norte acertou a contratação de Assisinho, jogador que se destacou vestindo as camisas de Ceará e Fortaleza.

O vínculo do atleta com o clube caçula do futebol amazonense vai até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro.

Francisco de Assis Mota Sobrinho, o Assisinho, tem 31 anos e é cearense da cidade de Juazeiro do Norte. Ganhou destaque com as camisas de Ceará e Fortaleza, clubes em que atuou entre 2012 e 2016. Nesta temporada, ele defendeu as cores do Brasiliense-DF, equipe pela qual disputou o Campeonato Candango e a Série D. O jogador chega para preencher uma lacuna no elenco do bicampeão amazonense, que buscava um “atacante de lado de campo” para 2019.

O atleta, que tinha várias propostas em mãos para o ano que vem, revelou que escolheu assinar pelo Gavião após conversar com o presidente do clube, Giovanni Silva, e conhecer os objetivos da equipe para a temporada 2019. O fato de o Manaus FC ter calendário cheio – disputará o Campeonato Amazonense, a Série D e as Copas Verde e do Brasil – também atraiu o atacante.

“Estou muito feliz com o projeto apresentado. Esse ano a bola bateu na trave em relação ao tão sonhado acesso, mas em 2019 temos tudo para fazer uma grande temporada. Vamos pensar passo a passo, primeiramente o Amazonense, a Copa Verde, em seguida vem a Copa do Brasil, que é uma competição muito difícil, porém, temos o objetivo de chegar o mais longe possível. Depois, vamos focar na Série D”, disse Assisinho.

Além de Ceará, Fortaleza e Brasiliense, o atacante já vestiu as camisas das seguintes equipes: Icasa-CE, Crato-CE, Crateús-CE, Botafogo-SP, Guarani-SP, Oeste-SP, CRB-AL, Ferroviário-CE e Guarani de Juazeiro-CE. Para quem ainda não o conhece, Assisinho falou sobre suas características e da expectativa de balançar as redes adversárias com a camisa do Gavião.

“Gosto de atuar pelo lado esquerdo, foi onde joguei mais tempo na minha carreira. Nas últimas temporadas venho jogando de meia, mas onde me sinto melhor e rendo mais é aberto do lado esquerdo. Por onde passei fiz gols e tenho certeza que no Manaus não vai ser diferente. Estou muito empolgado e ansioso para chegar logo dia 2 (de janeiro), iniciar a pré-temporada, dar alegria ao torcedor e, se Deus quiser, alcançar os objetivos com essa camisa maravilhosa”, declarou o novo reforço do bicampeão amazonense.

Encaixe

As características de Assisinho casa com aquilo que o Manaus FC buscava no mercado: um atacante de lado de campo. No setor ofensivo, ele disputará vaga com Rossini, Jefferson Araújo, Mateus Oliveira e Vitinho. De acordo com o técnico do Gavião, João Carlos Cavalo, o estilo de jogo do atleta encaixa perfeitamente no esquema que ele planeja implementar no caçula do futebol amazonense em 2019.

“É uma contratação de peso para a nossa equipe. É um jogador que vai acrescer qualidade ao nosso time. Para o modelo de jogo que nós iremos utilizar, ele é fundamental, pois além da velocidade, tem uma técnica apurada. Foi um atleta que tivemos de fazer um esforço grande para trazê-lo e estamos contentes porque agora ele é do Manaus”, explicou o comandante do Gavião.

Acerto pessoalmente

O presidente do Manaus FC, Giovanni Silva, foi o responsável por acertar a contratação de Assisinho. O dirigente foi até a cidade natal do jogador, Juazeiro do Norte, ao lado do assessor de assuntos estratégicos do clube, Junior Gonçalves, para apresentar o projeto e os objetivos do clube para 2019 ao atacante.

“Viemos até o Ceará para falar diretamente com o atleta e tentar convencê-lo a defender as cores do Manaus em 2019, já que haviam várias equipes interessadas nele, inclusive, algumas em negociações bastante avançadas. Acredito que esse contato feito pessoalmente nos ajudou a contratar o atacante que tanto buscávamos”, avaliou Silva.

De acordo com o presidente de honra do Gavião, Luis Mitoso, a contratação de Assisinho qualifica ainda mais o forte elenco que o clube vem montando para 2019. Ele afirmou que o atacante deve ser um dos últimos reforços do bicampeão amazonense, que ainda busca um camisa 10 para o ano que vem.

“Essa é uma contratação que o Manaus estava buscando há algum tempo no mercado, um atleta de alta qualidade, diferenciado e que chega para nos colocar em um outro patamar. Graças a Deus conseguimos trazê-lo e esperamos que ele possa, junto com nossos demais jogadores, alcançar os objetivos que traçamos para a próxima temporada”, pontuou Mitoso.

Assisinho e o restante do elenco do Gavião se apresenta para o início da pré-temporada no próximo dia 2 de janeiro. O clube estreia no Campeonato Amazonense no dia 2 de fevereiro, diante do Sul América, às 18h, no estádio Ismael Benigno, a Colina.

*Com informações da assessoria

