5ª corrida Manaus pela Paz no Trânsito abre inscrições na sexta (14)

Manaus - Em sua 5ª edição, a Corrida Manaus pela Paz no Trânsito receberá as inscrições dos interessados nesta sexta-feira (14). O evento esportivo acontece no próximo domingo (16), a partir das 7h, com concentração, largada e chegada no Anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste.

A corrida, realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), terá as categorias: cadeirante, geral (masculino, feminino) e servidor municipal (Manaustrans e demais secretarias).

"Nesta 5ª edição, reiteramos a mensagem de reduzir acidentes de trânsito e valorizar a vida por meio de atitudes saudáveis e disciplina. Assim, queremos mudar o comportamento de condutores e pedestres para promover a paz no trânsito", declarou o diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto.

Os interessados em participar da 5ª Corrida podem se inscrever no setor de Atendimento ao Público do Manaustrans, na avenida Urucará, 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul, no horário das 9h às 19h, somente nesta sexta-feira, 14.

No ato da inscrição, o competidor já recebe o kit da corrida, mediante a doação de duas latas de leite em pó ou dois pacotes de leite integral em pó de 400g.

*Com informações da assessoria

