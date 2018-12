Brasil estreia com goleada na Liga Sul-Americana de Futsal Conmebol

A fragilidade do adversário ficou exposta logo nos primeiros minutos decorridos de jogo | Foto: Lucas Figueiredo/CBF





O Brasil estreou com vitória fácil sobre a Venezuela na Liga Sul-Americana de Futsal da Zona Norte, organizada pela Conmebol. Com gols de Douglas (3), Renatinho, Nene, Caio e Willian, o Brasil goleou por 7 a 1 na na tarde desta quarta-feira (12), na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

A fragilidade do adversário ficou exposta logo nos primeiros minutos decorridos de jogo. A Venezuela cometeu muitos erros na hora de construir suas jogadas e o Brasil não perdoou. O Brasil começou o jogo com Lucas, Marcel, Rodrigo, Daniel e Douglas. Com três minutos de bola rolando, a equipe brasileira abriu o placar com Douglas. Após lindo lançamento de Daniel entre a defesa, o camisa 9 só deu a cavadinha na saída do goleiro.



Com efeito na bola, ela seguiu lentamente até morrer nas redes. O pivô brasileiro, sempre que esteve em campo, levou muito perigo para o adversário com chutes de fora da área.



Com seis minutos decorridos, Brasil trocou todo o time. Entraram o quarteto Willian, Nene, Renatinho e Caio. E o ritmo de domínio brasileiro continuou. A Venezuela só assustava o goleiro Lucas quando o time verde e amarelo colaborava com erros no contra ataque.



Na metade do primeiro tempo, Renatinho fez o segundo gol brasileiro após boa troca de passe iniciada a partir de mais um erro na saída de bola da Vinotinto.

Sempre perigoso, Douglas aumentou a contagem com chute forte rasteiro. A venezuela precisou apelar para as faltas para conseguir segurar os velozes ataques brasileiros. Foram quatro no primeiro tempo. Com jogadas ensaiadas, o Brasil sempre levava perigo nas cobranças.



Lá atrás, o goleiro Lucas garantia o resultado. Seguro e bem posicionando, defendeu todos os chutes mais agudos da Venezuela.



No segundo tempo, Nene fez o quarto aos três minutos em mais uma boa triangulação do ataque brasileiro. Após mais um erro dos venezuelanos, Douglas tabelou com Daniel e marcou mais um. Brasil 5 a 0.



Faltando sete para terminar o jogo, a Venezuela descontou com chute forte de Jairo, sem chances de defesa para Lucas. Mas, em seguida, Caio fez o sexto brasileiro em contra-ataque rápido. Ele driblou o goleiro e bateu livre. Willian fechou a conta com o sétimo gol.



O Brasil volta à quadra na tarde desta quinta-feira (13) contra o Equador.

