Atlético Paranaense vence a Copa Sul-Americana

Em um jogo que terminou com um empate, o Atlético Paranaense conquistou a taça da Commebol Sul-Americana na noite desta quarta-feira (12), e conseguiu o seu primeiro título internacional. O Furacão venceu o Junior Barranquilla (Colômbia) nos pênaltis e agitou as arquibancadas da Arena da Baixada, em Curitiba, que era ocupada por mais de 40 mil torcedores.

O jogador do Atlético, Pablo, marcou o primeiro gol do time rubro-Negro aos cinco minutos do primeiro tempo. Téo Gutiérrez, do Junior, empatou o jogo no segundo tempo após cobrança de escanteio.

Após muitas defesas do Atlético e tentativas do time colombiano veio a prorrogação e, já que o placar não havia sido alterado, o jogo passou para cobrança de pênaltis.

Durante as penalidades, o Furacão marcou quatro vezes e o Júnior Barranquilla três. Thiago Heleno marcou o gol do título na última cobrança e definiu o time como campeão da Conmebol Sul Americana 2018.

*Colaborou Vanessa Rocha



