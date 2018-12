Vídeo: Atleta amazonense é destaque em competições de tiro

Apesar do pouco investimento, as vitórias são muitas | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O atleta de tiro ao alvo, amazonense Mário Neto, tem 18 anos e já é campeão brasileiro. Mário começou a treinar com arma de ar-comprimido aos 10 anos de idade. Aos doze conseguiu permissão da justiça e passou a participar de campeonatos.

O jovem treina no clube de tiro na rodovia AM 010, que liga Manaus a Itacoatiara. No Amazonas existem pelo menos 50 atletas de tiro prático. Ele acredita que a modalidade precisa de mais incentivo.

Apesar do pouco investimento, as vitórias são muitas. Ele é tricampeão brasileiro na divisão Standart categoria Júnior, bicampeão brasileiro na categoria light, campeão pan-americano júnior e terceiro colocado no campeonato mundial, realizado na França, no ano passado.

O que ele espera é mais incentivo na modalidade de tiro prático no Amazonas para que o estado possa trazer mais resultados no esporte.

