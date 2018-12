Ramiro, do Grêmio, é contratado pelo Corinthians

Ramiro foi revelado no Juventude e contratado pelo Grêmio em 2013. | Foto: Corinthians

A contratação do volante Ramiro, do Grêmio, foi confirmada pelo Corinthians nesta quinta-feira (13) em nota oficial publicada no site do time. Na ocasião eles informaram que fizeram a compra de 70% dos direitos do jogador meio de campo e afirmaram que o contrato terá validade até o fim do ano de 2022.

Ainda na nota, o clube paulista confirmou que o atleta, de 25 anos, ainda passará por exames médicos, necessários para a conclusão da contratação. O jovem jogador, nascido em Gramado, no Rio Grande do Sul, foi revelado no Juventude e contratado pelo Grêmio em 2013. Ele participou da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, respectivamente, 2016 e 2017.

