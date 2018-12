Torcedores do Palmeiras boicotam empresa de telefonia

Parte da apresentação que gerou revolta dos torcedores do Palmeiras | Foto: Reprodução

Um assunto que agitou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (13) foi o boicote iniciado por torcedores do Palmeiras contra a empresa de telefonia Vivo, que utilizaram a hashtag #BoicoteVivo, colocando-a em primeiro lugar nos trend topics do país. Tudo começou após a circulação de um vídeo que mostra uma brincadeira feita com o clube por parte de um funcionário da empresa durante um evento corporativo .

No vídeo que circulou pelas rede sociais, o funcionário da empresa apresenta a assistente digital da Vivo, chamada de Aura.Durante a fala ele diz que faria uma pergunta difícil para Aura, algo sobre o maior enigma do Brasil na atualidade, algo que ninguém possa responder.

Ele pergunta “Quantos títulos brasileiros tem o Palmeiras?”. A assistente pensa muito na resposta, provocando risadas da plateia. Depois de algum tempo Aura responde “Desculpe, eu não consigo te responder. Há casos em que a matemática não parece fazer sentido”, levando a plateia à risadas e aplausos.

Procurada por alguns veículos de comunicação, a Vivo afirmou que a apresentação foi feita a outros funcionários da empresa e que a fala foi tirada de contexto. A empresa pediu desculpas aos que se sentiram ofendidos e informa que o vídeo em questão, retirado de uma apresentação interna da companhia não representa a opinião da presidência ou da própria empresa. A empresa de telefonia também reiterou seu respeito pelo Palmeiras e por seus torcedores.

Veja o vídeo da situação abaixo:

Apresentação da Vivo citando o Palmeiras | Autor: Reprodução/ Youtube





*Colaborou Vanessa Rocha

Leia mais:



Atlético Paranaense vence a Copa Sul Americana

Tarde de surpresas e definições na Liga dos Campeões