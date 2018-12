Amazonense conquista segundo lugar no ParaPowerlifting na Colômbia

Manaus - Em competição no Regional das Américas de ParaPowerlifting, o paratleta de Halterofilismo do Centro de Treinamento e Alto Rendimento da Amazônia, Lucas Manoel dos Santos, 16 anos, conquistou na última quinta-feira (6), o segundo lugar na categoria Júnior (até 49kg) e a terceira colocação na categoria Adulto, ao levantar o total de 112 quilos, na cidade Bogotá, Colômbia.

Lucas, junto com a Seleção Brasileira, conquistaram o bicampeonato na modalidade. Com 71 pontos somados, a Seleção compõe a conquista de 26 medalhas, sendo oito ouros, oito pratas e 10 bronzes.

O técnico Getúlio Filho que acompanhou a equipe, diz que a conquista brasileira no mais alto lugar do pódio paralímpico de Parapowerlifting, mostra o quanto o país cresceu na modalidade, e que o Amazonas tem uma boa representação.

"Nós estamos progredindo bastante no Parapowerlifting no Brasil. Quando fomos campeões pela primeira vez, em 2015, no México, conseguimos superar os próprios mexicanos. Neste ano, as coisas se repetiram, mas dessa vez, o feito se deu na Colômbia. Vencemos os donos da casa e ficamos em primeiro lugar, consagrando o bicampeonato. Para nós, que viemos do Amazonas, tanto eu, como técnico, e o Lucas, como atleta, conseguimos refletir o quanto crescemos e representamos bem nosso Estado. O Lucas é um esportista dedicado e com certeza ainda terá muitas conquistas. O foco agora será no mundial realizado em 2019, no Cazaquistão”, afirma Getúlio.

Sendo essa a última competição do ano para Lucas, o paratleta e único amazonense a participar do Regional das Américas, ressalta a importância dos resultados e da continuidade nos trabalhos para que 2019 seja um ano de maiores realizações.

"Essa competição foi muito importante para mim, porque consegui medalhar e pude ajudar a Seleção Brasileira na pontuação final, mas eu queria mais, queria bater o recorde das Américas. Consegui esse feito ao levantar 112 quilos, mas o colombiano me superou e levantou 113 quilos, levando o ouro e garantindo a quebra de recorde. Diante disso, vou voltar aos treinos para os campeonatos que virão em 2019 e vou focar em manter meu título mundial”, conclui.

Com informações da assessoria*

