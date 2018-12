Amazonenses encaram times de Série B na Copa do Brasil

Copa do Brasil 2019 | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Manaus - Os representantes do Amazonas na Copa do Brasil 2019 conheceram seus adversários na noite de ontem (13). Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos da primeira fase da competição mais democrática do país.



Como já era previsto, Manaus FC e Fast Clube não terão vida fácil. O Gavião do Norte vai encarar o Vila Nova-GO, enquanto o Rolo Compressor terá pela frente o Oeste-SP.

Conforme o regulamento da Copa do Brasil, as equipes piores ranqueadas estreiam em casa, caso dos representantes amazonenses na competição. Porém, os visitantes jogam com a vantagem do empate. Os duelos estão marcados para o dia 6 de fevereiro.

Atual campeão amazonense, o Manaus FC terá pela frente o Vila Nova, que lutou pelo acesso à Série A até as últimas rodadas da Segundona neste ano. Será a segunda participação do Gavião do Norte na Copa do Brasil. Neste ano, o time comandado pelo técnico Wladimir Araújo caiu logo na primeira fase ao empatar por 2 a 2 com o CSA-AL, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

O Fast Clube, por sua vez, volta a disputar a Copa do Brasil após um ano ausente. Seu adversário será o Oeste, que só escapou do rebaixamento à Série C neste ano na última rodada da Segunda Divisão. Em 2017, quando disputou a competição mata-mata pela última vez, o Tricolor foi eliminado ao empatar com o Vila Nova por 1 a 1, na Arena da Amazônia.

Confira os confrontos da primeira fase:

Altos-PI x Santos

São José-RS x Chapecoense

River-PI x Fluminense

Ferroviário-CE x Corinthians

Juazeirense-BA x Vasco

Aparecidense-GO x Ponte Preta

URT-MG x Coritiba

Rio Branco-AC x Bahia

Campinense-PB x Botafogo

Moto Clube-MA x Vitória

Tombense-MG x Sport

Brusque x Atlético-GO

Itabaiana-SE x Paraná

Central-PE x Ceará

Sinop x Santa Cruz-PE

Boavista-RJ x Figueirense

São Raimundo-PA x Criciúma

Sergipe x Goiás

São Raimundo-RR x América-MG

Real Desportivo-RO x Avaí

Galvez-AC x ABC-RN

Mixto-MT x CSA-AL

Votoporanguense-SP x Ypiranga-RS

Avenida-RS x Guarani-SP

Bragantino-PA x Asa-AL

Santa Cruz-RN x Tupi-MG

Operário-MS x Botafogo-PB

Sobradinho-DF x América-RN

Serra-ES x Remo

Imperatriz-MA x Náutico-PB

Brasiliense-DF x CRB-AL

Tubarão-SC x Brasil-RS

Manaus - Vila Nova-GO

Foz do Iguaçu x Boa Esporte

Palmas-TO x Juventude-RS

Corumbaense-MS x Luverdense-MT

Fast-AM x Oeste-SP

Americano-RJ x Londrina

Atlético-CE x Joinville

