Definidos os finalistas da 8ª Copa Estrela do Norte Feminino

Manaus - Na noite da última quinta-feira, 13 de dezembro, foram definidos os times finalistas da 8ª Copa Estrela do Norte de Beach Soccer Feminino. As semifinais aconteceram no Complexo Esportivo do Estrela do Norte Esporte Clube, localizado na rua das Palmeiras, São José 3, Zona Leste de Manaus.

Na primeira semifinal, as meninas do Estrela de Davi venceram o Favelinha do Val Paraíso pelo placar de 6 a 5. Na outra semifinal da noite, o Unidas do São José mostrou sua força novamente ao superar o Amigos da Jaqueira por 7 a 4, de virada.

De acordo com o organizador e presidente do Estrela do Norte, Cleudinei Lopes, a final acontecerá na próxima quinta-feira, dia 20, a partir das 21h. Vale troféus e premiação em dinheiro.

Quinta-feira, 13 dez – Feminino

Estrela de Davi 6x5 Favelinha do Val Paraíso

Unidas do São José 7x4 Amigos da Jaqueira

Sexta-feira, 14 dez – Masculino

20h – Garra Azul x Equipe Chega Junto

21h – Amigos do Bruno da Rua 12 x Amigos do Tubinha/Família São José

Observação: os vencedores jogam a final no dia 21, às 21h

