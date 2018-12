José Aldo fará nova luta em Fortaleza

A luta acontece em fevereiro no Ceará | Foto: Divulgação

O Ultimate Fighting Championship (UFC) Fortaleza (CE) confirmou um confronto de peso nesta sexta-feira (14). Os pesos-pena José Aldo (n°2) e Renato Moicano (n°4) farão a luta co-principal do UFC Fight Night: Assunção x Moraes 2, que ocorre no dia 2 de fevereiro, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

O adversário de José Aldo em Fortaleza será o brasileiro Renato Moicano. O atleta, quarto na categoria até 66kg, vem de dois resultados positivos, sendo o último uma finalização no primeiro round sobre Cub Swanson.

Os ingressos para o UFC Fight Night: Assunção x Moraes 2 estão à venda no site www.tudus.com.br, no aplicativo da Tudus disponível na Apple Store e Google Play, na loja oficial do UFC no Shopping Iguatemi Fortaleza e nos pontos de venda credenciados.

