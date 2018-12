Hamilton renova contrato com Manaus FC por mais um ano

Manaus - Um dos destaques do Manaus FC nesta temporada, o meia Hamilton assinou a renovação contratual com o Gavião do Norte por mais um ano na tarde desta sexta-feira (14), no escritório administrativo do clube, localizado na rua 5 de fevereiro, nº 15, Betânia. O novo vínculo do atleta com o bicampeão amazonense vai até o dia 30 de setembro de 2019.

Em 2018, o jogador atuou em 20 partidas pelo Manaus FC e balançou as redes adversárias dez vezes. No segundo semestre, ele saiu por empréstimo e faturou o título da Segundinha do Estadual pelo Iranduba. De volta ao Gavião, ele disputará quatro competições na próxima temporada: Campeonato Amazonense, Série D do Brasileiro e as Copas Verde e do Brasil.

“Tomara que Deus abençoe e que 2019 seja melhor do que foi 2018. Foi um ano muito bom, não só para mim, mas para toda a equipe. Vamos trabalhar ainda mais forte no próximo ano, sabemos que podemos melhorar. Espero que a torcida continue lotando os estádios porque o Manaus vem com tudo”, declarou Hamilton, que fará sua terceira temporada com a camisa do clube caçula do futebol amazonense.

De acordo com o presidente do bicampeão estadual, Giovanni Silva, a renovação contratual com um dos destaques da equipe nas últimas temporadas, prova que o Manaus FC entrará forte em todas as disputas que terá pela frente em 2018. Ele revelou que o Gavião enfrentou concorrência de outros clubes para seguir com o camisa 25 em seu elenco para o ano que vem.

“Embora ele tenha contrato conosco até o fim de dezembro, haviam outras equipes interessadas em contar com ele. Contudo, conseguimos convencê-lo a seguir no Manaus FC por mais uma temporada. A gente espera alcançar os objetivos traçados para 2019 com a ajuda do Hamilton”, disse Silva, ao antecipar que o meia pretende deixar a capital amazonense em 2020 e dar continuidade em sua carreira fora do Estado.

Novas dependências

Além da renovação contratual de Hamilton, o bicampeão amazonense apresentou suas novas instalações. No local, onde funcionará o escritório administrativo, sala de reunião e de imprensa, será erguida a sede social do clube. De acordo com o presidente de honra do Manaus FC, Luis Mitoso, o espaço é, a princípio, provisório, mas já está com a cara do Gavião.

“Estamos trabalhando o projeto para erguer a sede. O Manaus FC foi fundado aqui, é de bairro. As pessoas da Betânia, da Santa Luzia, do Morro Liberdade, de toda essa redondeza, abraçaram o clube. Então, esperamos que no máximo em dois anos, possamos concluir as obras que imaginamos para esse local”, projetou o presidente de honra do bicampeão amazonense.

Copa do Brasil

O Gavião já sabe quem será seu adversário na Copa do Brasil 2019. O sorteio da competição, realizado na noite de ontem (13), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), determinou que o Vila Nova-GO visitará o Manaus FC na primeira quinzena de fevereiro, na capital amazonense.

“É um adversário difícil, qualificado, que brigou até a última rodada da Série B deste ano por um lugar na elite do futebol nacional. Independente disso, estamos confiantes, montando uma equipe forte, competitiva, capaz de jogar de igual para igual com qualquer rival. Sabemos que será muito difícil, mas vamos lutar para passar de fase”, disse Silva, que definiu o estádio Ismael Benigno, a Colina, como palco para o confronto contra os goianos.

*Com informações da assessoria

