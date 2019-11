Surfista Leo Neves morre durante competição no Rio de Janeiro

O fim de semana foi marcado por uma tragédia no mundo do surfe. O surfista Leonardo Neves, mais conhecido como Leo Neves, 40 anos, morreu na tarde de domingo (24), durante competição na praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Bicampeão brasileiro, o atleta sofreu um mal súbito na água, por volta de 12h, e faleceu antes de chegar a um hospital, em Bacaxá, segundo informações do Extra.

Léo Neves competiu no Circuito Mundial de Surfe (WCT) em 2007 e 2008, além de ter sido bicampeão brasileiro e tri carioca. O atleta profissional atualmente ainda era treinador de surfe e chegou a competir as triagens do #OiRioPro 2019, segundo o "Canal Surf Storm".