Veja o vídeo! Júlio César quase desmaia após segundo gol do Flamengo

O ex-goleiro Júlio César , torcedor declarado do Flamengo , foi um dos convidados do canal do Youtube Desimpedidos na transmissão dos bastidores da final da Libertadores diante do River Plate, em Lima, no Peru.

Logo após o segundo gol do Fla, anotado por Gabigol, Júlio César deu um susto enorme. Ele começou a passar mal na arquibancada do estádio Nacional e quase desmaiou, chegando a cair de costas sobre uma outra pessoa. O ex-jogador puxou Fred pela camisa e logo recuperou a consciência.

O ídolo rubro-negro ainda frisou: "Só acaba quando o juiz apita"

Veja o vídeo: