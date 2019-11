Vascaíno usa camisa do Flamengo por amor ao sobrinho que perdeu o pai

O vascaíno roxo Pedro Lelis, 26 anos, nunca imaginou que vestiria a camisa do Flamengo por conta própria. Não apenas vestir, mas comprar uma. A rivalidade entre os times foi deixada de lado para agradar e torcer com o sobrinho de 10 anos, que perdeu o pai no ano passado. As informações são do Metrópoles.



Na final da Libertadores, Pedro foi flamenguista. A esposa, Mayra Mendes, 29 anos, disse ter se assustado ao ver o marido e o sobrinho vestindo o uniforme rubro-negro quando foram buscá-la no trabalho. “Eu me emocionei, porque entendi de cara. Meu irmão era flamenguista fanático, assim como o meu sobrinho. Se estivesse aqui, com certeza estariam torcendo juntos. Foi a forma que meu esposo encontrou de dar conforto e suprir essa figura paterna”, conta.

A ideia surgiu quando o tio foi à casa da sogra e viu o menino sozinho, próximo ao início da partida. “O time do coração é o Vasco, mas sempre vou abrir essa exceção se for para fazer meu sobrinho e minha esposa felizes”, relata o vascaíno.

Os três assistiram juntos à vitória emocionante do Flamengo sobre o time argentino River Plate. O sabor da vitória e ver o time do coração sendo bicampeão americano teve um toque ainda mais especial, afirma Mayra: “Nunca será só futebol”. O momento foi compartilhado pela flamenguista nas redes sociais e viralizou, ultrapassando os 50 mil compartilhamentos. O caso ocorreu em Belém (Pará).

Leia o relato completo: