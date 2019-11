Neymar no Flamengo? Saiba tudo

Depois de muita especulação sobre o futuro de Neymar , que inclusive teria afirmado desejar jogar pelo Flamengo, os talentos do craque brasileiro podem finalmente chegar no atual campeão da Libertadores e do Brasileirão.

Em seu blog no Uol, Juca Kfouri afirmou que o PSG estaria negociando com o Flamengo um empréstimo de um ano por Neymar já para o ano que vem. Caso isso se concretize, o jogador ficaria no clube carioca até 2021.

Além de Neymar , outra peça envolvida nas negociações entre PSG e Flamengo seria o ex-santista Reinier. Segundo Kfouri, o clube francês estaria disposto a pagar uma quantia de até 60 milhões de euros pelo meia-atacante, algo em torno de R$ 300 milhões.