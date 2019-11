Festival de Ginástica Rítmica reuniu 90 atletas neste fim de semana

Manaus- Aconteceu no último sábado (23) o 5° Festival de Ginástica Rítmica, que reuniu 90 atletas no Centro de Ginástica do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus. A competição foi realizada pelo Clube Adamce e Flor de Liz.

| Foto: Divulgação/Adamce

Para esta edição do festival foram incluídas na programação apresentações em grupos, adequações, além das ginastas terem a oportunidade de mostrar as séries que executaram ao longo do ano em competições e que conquistaram resultados. As atletas receberam, ao final do evento, medalhas e certificados por suas apresentações.

O Festival acontece desde 2014 e tem o objetivo de dar oportunidade para as crianças que estão em escolas, clubes e projetos, fazendo com que possam mostrar o trabalho que vem sendo realizado durante o ano na modalidade. A Presidente da FAG, Alessandra Balbi, falou sobre a importância do festival na formação das ginastas amazonenses e agradeceu aos pais pela participação e incentivo dado.

O evento encerra as atividades do ano | Foto: Divulgação/Adamce

“O festival é um grande exemplo de que a modalidade tem força, pois já saíram nomes que representaram nosso estado em competições nacionais, mostrando todo o trabalho que o Centro de Ginástica do Amazonas faz. Mas não podemos deixar de falar sobre os pais, que são grandes incentivadores de seus filhos na prática esportiva, e ficamos felizes em saber que eles se dispõem a apoiá-los".

Os grandes incentivadores das atletas são os pais | Foto: Divulgação/Adamce

O evento contou com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e da Federação Amazonense de Ginástica (FAG).

*Com informações da assessoria