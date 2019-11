Flamengo pode disputar o Carioca de 2020 com jogadores da base

Campeão Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo está com sua atenção voltada para o Mundial de Clubes, competição que pode provocar algumas mudanças no calendário do clube para a próxima temporada. O Rubro-negro pode utilizar o time da Copa São Paulo de Juniores para disputar as fases iniciais do Carioca. As informações são do portal "UOL".

Como a disputa que acontece no Catar tem fim no dia 22 de dezembro, os jogadores terão férias até a penúltima semana de janeiro. Caso o clube não se classifique para a fase final em Doha, a agenda sofrerá alterações, no entanto, a diretoria já traçou estar na decisão no Oriente Médio.

"A gente quer acelerar 2020, mas vamos falar sobre isso depois de passar essa semana de comemoração", disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

No dia 19 de janeiro, com a disputa da Supercopa do Brasil, torneio que reúne o Campeão Brasileiro (Flamengo) e o Campeão da Copa do Brasil (Athletico-PR), o descanso obrigatório do elenco principal deverá ser interrompido.