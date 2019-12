Zezão vence Nilton Lins e conquista bi da Série Ouro no AM

Manaus- Festa na Zona Leste de Manaus. O Zezão Handebol Clube bateu a Atlética UniNilton Lins por 34 a 31 e conquistou pelo segundo ano consecutivo o título do Campeonato Estadual da Série Ouro, a elite da modalidade na categoria Masculino Adulto. A decisão aconteceu neste domingo (8) de dezembro, com casa cheia no ginásio do Atlético Rio Negro Clube , no Centro de Manaus.

No primeiro tempo, a Nilton Lins teve mais efetividade no ataque e fechou a etapa com 18 a 16. Apesar da vantagem, a equipe teve bastante dificuldade na defesa, o que deixou o oponente animado com a possibilidade de uma virada.

Na segunda etapa, o time da Zona Leste se mostrou mais eficiente no ataque e, sob o comando de Anselmo e Alex Guimarães, virou o marcador antes da metade do período e não deu mais brechas para o adversário, fechando o marcador em 34 a 31. O camisa 4 Anselmo recebeu o certificado de melhor atleta da partida.

*Com informações da assessoria