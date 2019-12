Torcedor do cruzeiro é apedrejado em sete lagoas

O Cruzeiro foi rebaixado pela primera vez na história | Foto: Vinícius Silva/Cruzeiro





O rebaixamento do Cruzeiro para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, pela primeira vez na história, foi marcada por vandalismo e agressão. No domingo (8), logo após a derrota para o Palmeiras, no Mineirão, um torcedor foi apedrejado pelo vizinho, em um bairro de Sete Lagoas.

Tudo aconteceu após a vítima se sentir ofendida com as "brincadeiras". Segundo informações do jornal Estado de Minas, o bullying teve início enquanto o idoso tomava uma cerveja na rua onde mora e foi afrontado. Depois de pedir que parasse, sem sucesso, ele levou diversas pedradas e teve o rosto ferido.

Encurralado, o agressor fugiu. A Polícia Militar segue à caça do responsável, mas ainda não tem nenhuma pista do seu paradeiro.

Vale lembrar que a fúria descabida da torcida cruzeirense fez com que a partida fosse encerrada aos 40 minutos do segundo tempo, pouco tempo após o gol do atacante Dudu.

Cenas de terror nas arquibancadas, com sons de bombas e corre-corre, encerraram de forma melancólica a campanha do time celeste, que terminou na 17ª posição na tabela, com apenas sete vitórias.