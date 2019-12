São Raimundo anuncia retorno de goleiro Matheus Melo em 2020

Manaus- No sábado (7), a diretoria do São Raimundo confirmou a repatriação do goleiro Matheus Melo, que defendeu o clube na campanha do rebaixamento em 2018, mas vestiu a camisa do Desportiva Paraense, Princesa-AM e Atlético Paraense após deixar o Tufão.

Matheus Melo tem 24 anos e, apesar da queda no ano do centenário foi um dos destaques daquele time do São Raimundo. No Tubarão, porém, teve poucas oportunidades, só quatro jogos, e falhou em alguns lances. Agora, a missão é conquistar a confiança do novo treinador para conquistar o posto de titular e títulos com a camisa do Alviceleste. Ele disputa posição com Guanair Jr, que renovou com o time.

O Tufão estreia no Campeonato Amazonense de 2020 contra o atual tricampeão Manaus FC, no dia 22 de janeiro, na Arena da Amazônia. O arqueiro será apresentado oficialmente no dia 3 de janeiro, assim como restante do elenco comandado pelo técnico Anquimar Moreira, o Mazinho, que agora conta com nove jogadores.

*Com informações da assessoria