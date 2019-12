Giba é o novo preparador de goleiros do Manaus

Manaus - Com ampla experiência internacional e com aval do treinador Welington Fajardo, o preparador de goleiros Giberg de Deus, o Giba, é mais um reforço da comissão técnica do Manaus Futebol Clube para a próxima temporada. O último clube do profissional foi o Al Hilal, do Sudão, em 2018. O gerente de futebol do Gavião do Norte, Ângelo Márcio, foi o responsável por conduzir a negociação.

“Estou muito feliz em ter acertado com o Manaus, um clube que está em ascensão no futebol brasileiro. Espero que o meu trabalho possa contribuir para mais um ano de vitórias e títulos do Gavião do Norte, e que todos tenhamos uma mais uma temporada repleta de conquistas pela frente. Sei dos desafios, mas temos tudo para fazer uma grande 2020”, disse Giba.

Gilberg de Deus tem 45 anos e é natural de Itacaré (BA). Além do Al Hilal, ele acumula passagens pelas seguintes esquipes: Gama-DF, Dibba Al-Hisn-EAU, Ras Al Khaimah-EAU, Capital-DF, Al Tai-ARA, Al Hajer-ARA, Santa Maria-DF, Al Jazirra Hamara-EAU. Como atleta, Giba defendeu as cores de vários clubes do Centro-Oeste, como o próprio Gama e o Brasília.

“Ano que vem vamos disputar a Série C do Brasileiro, e o Giba vem para dar uma condição de trabalho mais avançada para os nossos goleiros, já que tem muita experiência, inclusive internacional. Ele também vai fazer uma avaliação e passar para o treinador a condição de cada arqueiro. Após isso, ficará a critério da comissão técnica avaliar a necessidade da contratação de mais um jogador da posição”, declarou o vice-presidente do tricampeão amazonense, Giovanni Silva.