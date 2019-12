Confrontos de times do AM na Copa do Brasil sairão na quinta (12)

Manaus - O sorteio para a decidir os confrontos da Primeira Fase da Copa do Brasil 2020, em que estão os times amazonenses Manaus Futebol Clube e Fast Clube, acontece na próxima quinta-feira (12). O evento será realizado às 14h (13h em Manaus), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e terá a transmissão da CBF TV.

A 32ª edição da competição mais democrática do Brasil tem novidades: as finais da Copa do Brasil foram antecipadas para setembro, a fim de evitar conflito com a fase decisiva do Campeonato Brasileiro e das copas continentais. Segundo o calendário oficial de 2020 divulgado pela CBF, o torneio está previsto para começar em fevereiro.

Antes, o campeão da competição garantia vaga para a Libertadores. Porém, a Conmebol anunciou alterações nas regras de classificação para a competição internacional do ano que vem. O clube que for campeão desta edição da Copa do Brasil não terá vaga garantida no torneio continental. Segundo o item “D” do novo artigo, os participantes da Libertadores precisam estar na primeira divisão dos campeonatos nacionais.

O atual campeão da Copa do Brasil é o Athletico-PR. O Furacão conquistou taça inédita após vencer o Internacional na decisão por 2 a 1 no Beira-Rio. O clube paranaense foi o 12º clube campeão da Copa do Brasil.

O Gavião do Norte (Manaus FC), tricampeão amazonense e atual vice-campeão brasileiro da Série D de 2019, garantiu a vaga para a competição ao vencer o campeonato estadual deste ano. Além dele, o Fast Clube é o outro time amazonense na disputa e herdou a vaga ao conseguir o vice-campeonato estadual deste ano.