Festival de Encerramento de Ginástica reuniu mais de cem atletas

Manaus- No último sábado (7), o Centro de Ginástica do Amazonas, que fica na Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, recebeu o Festival de Encerramento do Núcleo de Base de Ginástica do Amazonas, organizado pela Federação Amazonense de Ginástica (FAG), com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e reuniu 130 crianças nas atividades.

A programação do festival foi temática em alusão ao Natal, com apresentações de ginástica artística e rítmica. Ao fim do evento, todas as crianças participantes receberam medalhas e brindes. O intuito do festival foi o de encerrar o trabalho realizado durante todo ano de 2019 pela federação, que incentivou e promoveu uma série de campeonatos da modalidade.

A presidente da FAG, Alessandra Balbi, falou sobre o evento de sábado e da expectativa de trabalho para o próximo ano, sempre visando o crescimento da modalidade e conquistando mais adeptos para o esporte.

“Nós da FAG estamos com um único sentimento, o de dever cumprido. Realizamos várias atividades durante o ano que movimentaram e mostraram que a ginástica é uma modalidade importante para o Amazonas e estamos na expectativa para que em 2020 o esporte possa crescer ainda mais”, disse.

