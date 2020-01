Ex-goleiro de time paulista fecha com o Manaus FC para o Barezão

Manaus - O goleiro João Paulo é o novo reforço do Manaus Futebol Clube para 2020. Formado na base do São Paulo, o arqueiro chega ao Gavião do Norte após defender as cores do Ipatinga-MG e do Catanduvense-SP em 2019. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), João Paulo Gonçalves de Souza tem 23 anos e iniciou sua carreira nas categorias de base do São Paulo.

“Estou muito feliz, muito empolgado em poder vestir a camisa do Manaus, que é um clube em ascensão, que oferece uma boa estrutura para os atletas. Será minha primeira experiência na Região Norte, e espero ajudar meus companheiros durante a temporada”, afirmou o goleiro.

Além de Ipatinga e Catanduvense, como profissional ele defendeu as cores das seguintes equipes: Linense-SP, XV de Jaú-SP e Francana-SP.

“É um arqueiro que fez uma ótima campanha em 2019 na Catanduvense. O Giba, nosso preparador de goleiros, já conhece; o Murilo (preparador físico) também já trabalhou com ele na Linense. Agora teremos três goleiros do mesmo nível, além do Paulo Henrique, que acabou de subir para o profissional e com certeza vai aprender muito com todos eles”, avaliou o comandante esmeraldino, Welington Fajardo.

Com a chegada de João Paulo, o elenco do tricampeão amazonense agora conta com quatro goleiros – número considerado ideal pela direção do clube – e 30 jogadores no total. Além dele, Jonathan, Gleibson e Paulo Henrique estão à disposição de Fajardo. A negociação foi intermediada pelo gerente de futebol do Gavião, Ângelo Márcio.