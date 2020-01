Destaque do Manaus FC, Dolem avalia: ‘Começamos à frente dos demais'

O Manaus FC não tomou conhecimento do Tufão e aplicou 3 a 0 na estreia do Estadual | Foto: Lucas Silva

Manaus FC e São Raimundo se enfrentaram na noite da última terça-feira (21), em partida que marcou a abertura do Campeonato Amazonense de 2020. O Gavião do Norte, atual tricampeão Estadual, passou facilmente pelo Tufão, com gols marcados por Mateus Oliveira, Diogo Dolem e Paulinho Simionato.

Destaque do Manaus FC na partida de estreia, Diogo Dolem destaca a coletividade do time esmeraldino contra o São Raimundo. O jogador foi decisivo em dois dos três gols marcados pelo Gavião do Norte: deu passe milimétrico para a assistência de Rossini no primeiro gol e marcou o segundo, ainda no primeiro tempo.

“Fico feliz com o trabalho em equipe, somos um time muito técnico, com bons jogadores lá na frente. Espero manter esse entrosamento para continuar fazendo gols bonitos e sair com a vitória”, afirma.

Diogo Dolem foi um dos destaques do Manaus FC na estreia contra o São Raimundo | Foto: Lucas Silva

Sobre gols bonitos o Manaus certamente entende. Além dos três marcados, o Gavião do Norte teve chance de ampliar diversas vezes. Uma delas, teve jogada muito bem trabalhada pela direita por Rossini. O camisa dez achou Mateus Oliveira na área, que ajeitou para Dolem ver seu belo chute parar nas mãos de Guanair.

“Já temos um certo entrosamento e isso fica visível no campo. Começar o ano desse jeito, participando bem do jogo, fazendo gol, é importante para mim. A gente fica muito feliz, mas tem muito caminho pela frente e espero manter esse nível de atuação”, disse, sobre o entrosamento com Mateus e Rossini.

Mateus Oliveira, Diogo Dolem e Paulinho Simionato marcaram os gols do Gavião do Norte | Foto: Lucas Silva

O próximo jogo do Manaus FC é no próximo sábado (25), contra o Fast Clube, às 18h, no estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O Gavião do Norte deve entrar em campo com time semelhante ao que iniciou contra o São Raimundo. Os 11 titulares do técnico Welington Fajardo já treinam juntos há um tempo e, por isso, Dolem vê o Manaus um passo à frente dos rivais.

“Nosso entrosamento é muito importante para começar o ano bem. Começamos um pouco à frente dos demais por ter mantido a base do ano passado e agora esperamos manter esse nível de atuação para conseguir mais um título”, concluiu.