‘Sabíamos que não podíamos errar,’ declara Mazinho sobre estreia

Na volta à elite do Estadual, Tufão sofre derrota amarga para o Manaus FC por 3 a 0 | Foto: Lucas Silva

Manaus - O São Raimundo está de volta à elite do futebol amazonense em 2020. No entanto, a estreia, contra o atual tricampeão Estadual, não foi um bom presente de boas-vindas. O Tufão não conseguiu igualar a imposição tática do Manaus FC e sofreu com o condicionamento físico, na derrota por 3 a 0.

O técnico do São Raimundo, Mazinho, reconhece que o time não atuou bem na primeira partida do Barezão 2020 e atribuiu a derrota a erros de posicionamento no setor defensivo. Dois dos três gols marcados pelo Gavião do Norte saíram em jogadas pelo lado direito da defesa do Tufão.

“Não fomos bem, mas levamos três gols em três falhas de posicionamento. Se tivéssemos feito o movimento certo na hora de marcar, não teríamos tomado os gols. Conversamos no vestiário e voltamos a melhorar um pouco no segundo tempo. Mas logo depois tivemos outra bobeira, do mesmo jeito, que deu o terceiro gol”, conta o treinador.

O técnico Mazinho assumiu o mau desempenho do São Raimundo | Foto: Lucas Silva

Com apenas quatro finalizações na partida, o Tufão não ofereceu perigos ao gol do Manaus FC, defendido por Jonathan. Desde o início da partida, o time comandado por Welington Fajardo soube se impor taticamente. Para o goleiro, a organização defensiva fez a diferença.

“Foi uma estreia tranquila, nossa equipe estava bem postada defensivamente e conseguimos inibir o ataque do São Raimundo. Agora é comemorar a vitória e focar no Fast, no sábado, para sair com a vitória e encaminhar nossa classificação para a fase final do Estadual”, afirma o “paredão” do Manaus FC.

Defesa frágil e transição ofensiva ruim marcam a estreia do São Raimundo na Série A do Estadual | Foto: Lucas Silva

Em busca da recuperação no campeonato, o Tufão da Colina enfrenta o Penarol no estádio Carlos Zamith, localizado no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A partida começa às 15h30, já no próximo sábado (25). O condicionamento físico dos atletas, que segundo o técnico Mazinho, faltou na partida de estreia, precisa estar em dia para o duelo com o Leão da Velha Serpa.

“A nossa ideia era propor o jogo contra o Manaus FC, tanto que no segundo tempo conseguimos ficar mais com a bola. Nossos jogadores sentiram também a parte física. Com superioridade e a qualidade do adversário, sabíamos que não podíamos errar. Erramos, e tomamos os três gols”, completou o comandante do Tufão.