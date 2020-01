Clássico Flamengo e Vasco e outros jogos estaduais nesta quarta

Com times recheados de garotos, o Vasco enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às nove da noite. | Foto: Reprodução

E hoje já temos Clássico dos Milhões. Com times recheados de garotos, o Vasco enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às nove da noite. Os dois times empataram em suas estreias e buscam a primeira vitória na competição.

Minas Gerais

Vamos para a terra do pão de queijo e do tropeiro. Em Minas, o Atlético venceu o Uberlândia, fora de casa, por um a zero, e começou o estadual com vitória. Hoje, no Mineirão, o Cruzeiro estreia na competição contra o Boa Esporte, às nove e meia da noite.

Paulistão

Hoje começa o Paulistão. O Palmeiras, novamente sob o comando do pofexô Luxemburgo, estreia fora de casa, contra o Ituano. O jogo será às sete e quinze da noite. Às nove e meia da noite, no Morumbi, o São Paulo encara o Água Santa, em busca de uma vitória para começar o ano com o pé direito.

Gauchão

No Gauchão, o Grêmio começa a luta pelo título contra o Caxias, às oito da noite, na Arena. Ainda no Sul, no Paraná, o Athlético Paranaense encara o PSTC, na Arena da Baixada, em busca da segunda vitória da competição.

Campeonato Baiano

Virando a chave e partindo para o Nordeste, o Bahia estreia no Campeonato Baiano, fora de casa, contra o Juazeireinse, em Juazeiro. O jogo será às nove e meia da noite no estádio Adauto Moraes. Em Pernambuco, o Sport encara o Vitória, na Arena Pernambuco, às nove e meia da noite, em busca do primeiro triunfo na competição, após empatar com o Náutico no último final de semana.

Copa São Paulo de Juniores

Na Copa São Paulo de Juniores, o Internacional derrotou o Corinthians por três a um e garantiu vaga na final da Copinha. E nós poderemos ter Grenal na final. Hoje, o Grêmio encara o Oeste, na Arena Barueri, às cinco e meia da tarde. Quem ganhar irá enfrentar o Inter na final da competição, no sábado.