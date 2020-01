Campeonato Carioca: Flamengo vence Vasco no primeiro clássico do ano

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Volta Redonda | Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

No primeiro clássico do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu por 1 a 0 o Vasco, nesta quarta-feira, no Maracanã. As duas equipes foram a campo com formações alternativas. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a quatro pontos no grupo A. Já os cruzmaltinos, com apenas um, fica em situação complicada no grupo B.



O Vasco começou melhor a partida e chegou a abrir o placar, com Ribamar, mas o gol foi anulado pelo VAR. O Flamengo melhorou aos poucos e marcou com Lucas Silva. No segundo tempo, os rubro-negros souberam administrar o resultado para sair de campo com a vitória.

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Volta Redonda, neste sábado, no Maracanã. No dia seguinte, o Vasco terá pela frente o Boavista, em Cariacica.

O jogo

O Vasco começou melhor o clássico e desperdiçou algumas chances com Tiago Reis e Ribamar. Os cruzmaltinos chegaram a colocar a bola nas redes, aos cinco minutos, com Ribamar, mas o gol foi anulado pela VAR.

Somente após a parada técnica, o Flamengo melhorou e criou sua primeira chance aos 26 minutos. Luiz Henrique aproveitou cruzamento e mandou na trave. Só que no minuto seguinte, Lucas Silva foi quem aproveitou levantamento na área e Ramon e abriu o placar no Maracanã.

O gol não mudou o panorama da partida, que seguiu muita movimentado. Tanto Vasco quanto Flamengo buscavam o ataque e desperdiçavam boas chances de marcar. No entanto, ninguém mais balançou as redes e os rubro-negros foram para o intervalo a frente no placar.

No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor e criou boas oportunidades de ampliar o marcador. O Vasco perdeu rendimento e pouco produzia no ataque.

O Vasco só conseguiu levar perigo aos 24 minutos, em cobrança de falta de Andrey.

Na parte final, os cruzmaltinos ainda esboçaram uma pressão, mas esbarrara, nos erros no ataque. O Flamengo soube manter a posse de bola para segurar a vitória no Maracanã.