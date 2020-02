Corrida da Mulher Amazônica celebra Dia Internacional da Mulher

A prova terá percurso de sete quilômetros, com largada às 7h na frente da sede da Sefaz-AM. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Corrida da Mulher Amazônica, realizada para celebrar o Dia Internacional da Mulher em Manaus, chega à sua sétima edição no dia 8 de março. As inscrições estão sendo realizadas no site www.ticketagora.com.br ao valor de R$ 60, além da doação de um 1 kg de leite, que será destinada à instituições filantrópicas da cidade.

A prova pedestre terá percurso de sete quilômetros, com largada às 7h na frente sede da Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), localizada na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-sul.

“Além da pauta da valorização da mulher amazônica, a corrida busca também ações sociais como a arrecadação de leite para instituições filantrópicas e a participação de PCD’s”, enfatiza a coordenadora do evento, Jeroniza Albuquerque.

Kit

A retirada do kit do corredor (camisa, sacola e número) ocorrerá nos dias 6 e 7 de março e só poderá ser realizada mediante a entrega do leite em pó, além da apresentação de um documento de identidade com foto e do recibo de pagamento da inscrição.

São esperados mil atletas profissionais e amadores nesta edição do evento, que apresenta algumas peculiaridades para homenagear as mulheres. Um dos destaques é a entrega da faixa de “Mulher Amazônica” para a vencedora da prova na categoria elite feminina.

