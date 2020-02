Bruno Henrique tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo em decisões

Bruno Henrique tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo nas decisões do Carioca e da Recopa | Foto: Reprodução/ Fox Sports

Manaus - Bruno Henrique e Rodrigo Caio estão fora da final da Taça Guanabara e da segunda partida da decisão da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente del Valle. Ambos sofreram lesões no empate de 2 a 2 na última quarta-feira (19).

O chefe do departamento médico do Rubro-Negro carioca, Márcio Tannure, informou que os dois jogadores foram reavaliados nesta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro e estão vetados até novos testes, devido a lesões.

Bruno Henrique teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e um estiramento na cápsula póstero lateral. O departamento médico do clube informou que ele não precisará passar por cirurgia e já iniciou tratamento com fisioterapia. Já Rodrigo Caio sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e também iniciou tratamento.

O Flamengo não informa previsão de retorno dos jogadores, que serão reavaliados diariamente até que tenham condições de jogo. Estas reavaliações, no entanto, não especificam a data exata do retorno dos dois atletas.

Bruno Henrique se lesionou no momento do gol de empate do Flamengo, quando arrancou em velocidade antes de finalizar com precisão para o fundo das redes, antes de se chocar com o goleiro Pinos. Ele foi levado imediatamente para o hospital, com suspeita de fratura, descartada horas depois pelo departamento médico.

O próximo compromisso do Flamengo é pela final da Taça Guanabara, contra o Boavista, no próximo sábado (22), às 18h. Contra o del Valle, o segundo jogo decisivo acontece na próxima quarta-feira (26), no Maracanã, às 20h30 (horário de Manaus).