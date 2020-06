Klidson Abreu é superado por Jamahal Hill e se complica dentro do UFC

Manaus - O amazonense Klidson Abreu acumulou mais uma derrota dentro do Ultimate. Neste sábado (30), no UFC Woodley x Durinho, em Las Vegas (EUA), o amazonense acabou sucumbindo ao talento de Jamahal Hill e sofreu um duro nocaute logo no primeiro round. Esta foi a terceira derrota em quatro apresentações de Abreu atuando pela organização, como noticiou o site Super Lutas.

Klidson subiu ao octógono com a obrigação de vencer para apagar seu retrospecto recente dentro do UFC. Com três lutas e apenas uma vitória, o brasileiro tinha o papel de tirar a invencibilidade de Hill e fazer as pazes com o triunfo. O duelo, no entanto, acabou não sendo positivo para o amazonense, que não conseguiu impôr seu ritmo e foi vítima da agressividade de Jamahal.

O EM TEMPO publicou matéria esta semana sobre como Klidson Abreu passou a apostar as cartas no jiu-jitsu.



Neste final de semana, o norte-americano chegou à marca de oito apresentações como profissional no MMA. Confiante, o atleta provou que é um nome a ser observado na divisão dos meio-pesados (até 93kg.).

A luta

O combate começou com Jamahal tomando a iniciativa com um direto no rosto do brasileiro. Mais agressivo, o norte-americano conseguiu derrubar Klidson com outro soco, mas o tupiniquim conseguiu se levantar.Hill seguia conectando bons jabs, que entravam limpos no rosto de Abreu. O brasileiro seguia com dificuldades em encontro a distância e, após uma tentativa de queda, acabou sofrendo um golpe que o derrubou novamente. Jamahal seguiu atacando até que o árbitro interrompeu o confronto, decretando o nocaute.

Chris Gutierrez aplica nocaute técnico em Vince Morales

C. Gutierrez (dir.) derrotou V. Morales (esq.) por nocaute técnico no UFC Woodley x Durinho | Foto: Reprodução/Instagram

Na primeira luta da noite, os espectadores puderam assistir uma verdadeira agonia de Vince Morales na luta contra Chris Gutierrez. Após sofrer duros danos nas pernas no primeiro e segundo round, Morales sucumbiu às ações do adversário e acabou perdendo por nocaute técnico.

A derrota marcou o segundo resultado negativo do norte-americano em sequência. O atleta vinha de revés para Benito Lopez, em julho do ano passado.

Ao bater Vince, Chris confirmou a boa fase na carreira. O peso galo chegou à 15ª vitória na carreira e a terceira no UFC.

Brandon Royval estreia no UFC com vitória sobre Tim Elliott

T. Elliot (esq.) perde para B. Royval no UFC Woodley x Durinho | Foto: Reprodução/Instagram

O peso mosca Brando Royval estreou com o pé direito no UFC. Logo em seu primeiro compromisso, o norte-americano teve o desafio de trocar forças contra o perigoso Tim Elliott. Após dois rounds muito disputados, Brandon acabou surpreendendo o adversário e finalizando com um katagatame a 3m18s do segundo assalto.

Mesmo impondo dificuldades a Royval, Elliot acabou confirmando a má fase na carreira. O atleta subiu no octógono para tentar encerrar uma sequência de dois reveses consecutivos. O novo resultado negativo, então, coloca Tim em situação delicada na carreira.

Royval havia atuado pela última vez em novembro do ano passado, quando bateu Nate Williams atuando pela LFA (Legacy Fighting Alliance). Após o trinfo, o norte-americano já deve figurar no top 15 da divisão, já que derrotou o atual número 11.

Katlyn Chookagian domina e passa fácil por Antonina Shevchenko

K. Chookagian domina A. Shevchenko no UFC Woodley x Durinho | Foto: Reprodução/Instagram

Irmã da campeã das moscas, Valentina Shevchenko, Antonina perdeu a chance de chegar no top cinco da divisão no confronto contra Katlyn Chookagian. Sem conseguir impôr seu ritmo, a quirguistanesa acabou sendo presa fácil para as quedas da norte-americana, que saiu vencedora na decisão unânime dos juízes.

Chookagian subiu no octógono para apagar sua última luta, quando foi batida justamente por Valentina na disputa do cinturão da divisão, em fevereiro deste ano. Durante três rounds, Katlyn foi superior e não deu chances para que Antonina colocasse em prática sua estratégia.

Com o triunfo, a norte-americana segue na segunda posição entre as moscas, enquanto Shevchenko aguardará o próximo compromisso para retomar sua trajetória rumo ao topo da categoria.

Resultados do UFC Woodley x Durinho

CARD PRINCIPAL

Peso meio-médio: Gilbert Durinho derrotou Tyron Woodley na decisão unânime dos juízes (50-44, 50-45, 50-44)

Peso pesado: Augusto Sakai derrotou Blagoy Ivanov na decisão dividida dos juízes (30-27, 29-28, 29-29)

Peso pena: Billy Quarantillo derrotou Spike Carlyle na decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28)

Peso leve: Roosevelt Roberts finalizou Brok Weaver com um mata-leão a 3m26 do R2

Peso palha: Mackenzie Dern finalizou Hannah Cifers com um leg lock a 2m36s do R1

CARD PRELIMINAR

Peso mosca: Katlyn Chookagian derrotou Antonina Shevchenko na decisão unânime dos juízes (30-25, 30-25, 30-25)

Peso meio-médio: Daniel Rodriguez derrotou Gabriel Green na decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-27)

Peso meio-pesado: Jamahal Hill derrotou Klidson Abreu por nocaute a 1m51s do R1

Peso mosca: Brandon Royval finalizouTim Elliott com um katagatame a 3m18s do R2

Peso galo: Casey Kenney finalizou Louis Smolka com uma guilhotina a 3m03s do R1

Peso galo: Chris Gutierrez derrotou Vince Morales por nocaute técnico a 4m27s do R2

Marcadores: Antonina Shevchenko, Brandon Royval, Chris Gutierrez, Jamahal Hill, Katlyn Chookagian, Klidson Abreu, Vince Morales.





*Com informações do site Super Lutas